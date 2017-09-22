Сергей Гуренко о газоне в Бресте: «Это болото! Тут нельзя играть в футбол»

Главный тренер минского Сергей Гуренко после матча с брестскими одноклубниками (0:1) оценил состояние газона на СК «Брестский».

– Лидерство в чемпионате Беларуси давит на команду?

– Конечно, груз ответственности и груз очковый давят. Да, мы поднялись наверх таблицы. Многие ребята впервые находятся на первом месте. Поэтому я чувствовал нервозность, особенно в первом тайме. Можно было провести много хороших отборов и атак, но поле ужасное. Весь мир уже пескует, еще что-то делает. Но ведь по болоту нельзя. Это болото! Тут нельзя играть в футбол. Я понимаю, что дождь, но ведь в Англии и Норвегии тоже идут дожди. Но там поля идеальные. Может, надо задумываться? Это не футбол, а не знаю что. Трудно играть здесь в футбол. Мячик катится и вдруг прыгает. Получается нагрузка на паховые области.

– А когда поле в сухое, оно хорошее?

– Я сухой газон здесь давно не видел. По сухому и мокрому – разные интерпретации. Чувствуете? – сказал Гуренко.

Полную пресс-конференцию Сергея Гуренко читайте в материале Tribuna.com.

«Давят груз ответственности и груз очковый». Гуренко объясняет поражение «Динамо» в Бресте