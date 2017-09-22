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Владимир Журавель о чемпионской гонке: «В этом году интересная борьба. Участвует, в кои-то веки, не две, а три команды»
23.09.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского
– Вас сватали в
– Очень много вопросов не по теме. Самое главное для меня – это результат брестского «Динамо». В чемпионской гонке я всегда за то, чтобы победил сильнейший. В этом году интересная борьба. Участвует, в кои-то веки, не две, а три команды. Поэтому пускай победит сильнейший, – сказал Журавель.
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Владимир Журавель о чемпионской гонке: «В этом году интересная борьба. Участвует, в кои-то веки, не две, а три команды»
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о борьбе за чемпионскую гонку в чемпионате Беларуси.
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