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Владимир Журавель о чемпионской гонке: «В этом году интересная борьба. Участвует, в кои-то веки, не две, а три команды»

23.09.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о борьбе за чемпионскую гонку в чемпионате Беларуси.

– Вас сватали в БАТЭ, вы работали в «Шахтере» и минском «Динамо». За кого болеете в чемпионской гонке?

– Очень много вопросов не по теме. Самое главное для меня – это результат брестского «Динамо». В чемпионской гонке я всегда за то, чтобы победил сильнейший. В этом году интересная борьба. Участвует, в кои-то веки, не две, а три команды. Поэтому пускай победит сильнейший, – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о борьбе за чемпионскую гонку в чемпионате Беларуси.

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