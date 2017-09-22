Владимир Журавель о чемпионской гонке: «В этом году интересная борьба. Участвует, в кои-то веки, не две, а три команды»

Главный тренер брестского Владимир Журавель рассказал о борьбе за чемпионскую гонку в чемпионате Беларуси.

– Вас сватали в , вы работали в «Шахтере» и минском «Динамо». За кого болеете в чемпионской гонке?

– Очень много вопросов не по теме. Самое главное для меня – это результат брестского «Динамо». В чемпионской гонке я всегда за то, чтобы победил сильнейший. В этом году интересная борьба. Участвует, в кои-то веки, не две, а три команды. Поэтому пускай победит сильнейший, – сказал Журавель.