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Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Челси» в гостях у «Стока»
23.09.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 6-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч с «Саутгемптоном», а «Челси» – со «Стоком».
В воскресенье «Брайтон» примет «Ньюкасл», в понедельник тур завершится матчем «Арсенала» и «Вест Бромвича».
Чемпионат Англии
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 6-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч с «Саутгемптоном», а «Челси» – со «Стоком».
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