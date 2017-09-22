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Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Челси» в гостях у «Стока»

23.09.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 6-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч с «Саутгемптоном», а «Челси» – со «Стоком». 

В воскресенье «Брайтон» примет «Ньюкасл», в понедельник тур завершится матчем «Арсенала» и «Вест Бромвича». 

Чемпионат Англии

6-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм
Дата проведения
23 сентября, 14.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Сток Сити – Челси
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Суонси – Уотфорд
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Бернли – Хаддерсфилд
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Эвертон – Борнмут
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Ливерпуль
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Брайтон – Ньюкасл
Дата проведения
24 сентября, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Вест Бромвич
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 6-м туре АПЛ «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч с «Саутгемптоном», а «Челси» – со «Стоком».

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