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Чемпионат России. «Динамо» примет ЦСКА, «Спартак» против «Анжи»
23.09.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 11-м туре российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Анжи».
В воскресенье «Локомотив» проведет выездной матч с «Ростовом», а в понедельник пройдет матч между «Ахматом» и «Рубином».
Чемпионат России
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 11-м туре российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Анжи».
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