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Чемпионат России. «Динамо» примет ЦСКА, «Спартак» против «Анжи»

23.09.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 11-м туре российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Анжи». 

В воскресенье «Локомотив» проведет выездной матч с «Ростовом», а в понедельник пройдет матч между «Ахматом» и «Рубином». 

Чемпионат России

11-й тур

Динамо Москва – ЦСКА
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Анжи
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Тосно
Дата проведения
24 сентября, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Локомотив
Дата проведения
24 сентября, 16.30, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Арсенал Тула
Дата проведения
24 сентября, 16.30, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Зенит
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Амкар – СКА Хабаровск
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Рубин
Дата проведения
25 сентября, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
Ссылка на источник 58
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В 11-м туре российской премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Анжи».

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