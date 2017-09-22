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Максим Жавнерчик: «Пусть Седько в футбол играет, а не рот раскрывает»

23.09.2017 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Максим Жавнерчик дал совет полузащитнику Павлу Седько.

– Пользуясь случаем, хочу ему сказать: пусть Седько в футбол играет, а не рот раскрывает. Я ему говорю: «Вставай, я тебя не так сильно ударил, чтобы так корчится». На что в ответ полетели слова. Да и пальчиками что-то показывал, – сказал Жавнерчик.

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Защитник минского «Динамо» Максим Жавнерчик дал совет полузащитнику Павлу Седько.

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