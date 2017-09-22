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Экс-нападающий «Ислочи» Тишкевич, обвиняемый в причастности к договорному матчу, отсудил у клуба 2400 долларов

23.09.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий «Ислочи» Александр Тишкевич, обвиняемый в причастности к организации договорного матча, отсудил у клуба 2400 долларов.

Эта сумма является зарплатой за четыре месяца и пособием по временной нетрудоспособности.

Напомним, осенью прошлого года Тишкевич подал в суд на «Ислочь» из-за того, что ему в определенный момент перестали выплачивать зарплату. Верховный Суд Республики Беларуси изучив все материалы, постановил взыскать в адрес Тишкевича сумму в размере 4 711 рублей 36 копеек.

В том случае, если «Ислочь» решит не выплачивать Тишкевичу эту сумму, суд заблокирует счета клуба, что повлечет за собой остановку всех платежей.

 
 
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Экс-нападающий «Ислочи» Александр Тишкевич, обвиняемый в причастности к организации договорного матча, отсудил у клуба 2400 долларов.

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