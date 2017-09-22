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Чемпионат Беларуси. 4-й тур. ВРЗ принимает «Аматар», «Столица» – «Динамо-БНТУ» и другие матчи
23.09.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
4-й тур
Витэн – Лидсельмаш – 2:3
22 сентября, 18.00. Орша, Спорткомплекс «Олимпиец»
АК Южный – УВД Динамо
23 сентября, 13.00. Гомель, «Локомотив»
Охрана-Динамо – Щучин
23 сентября, 14.00. Минск, Спорткомплекс МАПИД
ЦКК – БЧ
23 сентября, 14.00. Светлогорск, Спорткомплекс ДЮСШ-2
Столица – Динамо-БНТУ
23 сентября, 14.00. Минск, ДС «Уручье»
ВРЗ – Аматар
23 сентября, 15.00. Гомель, «Локомотив»
Гранит – Форте
23 сентбяря, 15.00. Микашевичи, ДК «Гранит»
Борисов-900 – Дорожник
24 сентября, 14.00. Борисов, ФОЦ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Турнирная таблица
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Чемпионат Беларуси 4-й тур Витэн – Лидсельмаш – 2:3 22 сентября, 18.00.
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