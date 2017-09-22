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Чемпионат Беларуси. 4-й тур. ВРЗ принимает «Аматар», «Столица» – «Динамо-БНТУ» и другие матчи

23.09.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

4-й тур

Витэн – Лидсельмаш – 2:3

22 сентября, 18.00. Орша, Спорткомплекс «Олимпиец»

АК Южный – УВД Динамо

23 сентября, 13.00. Гомель, «Локомотив»

Охрана-Динамо – Щучин

23 сентября, 14.00. Минск, Спорткомплекс МАПИД

ЦКК – БЧ

23 сентября, 14.00. Светлогорск, Спорткомплекс ДЮСШ-2

Столица – Динамо-БНТУ

23 сентября, 14.00. Минск, ДС «Уручье»

ВРЗ – Аматар

23 сентября, 15.00. Гомель, «Локомотив»

Гранит – Форте

23 сентбяря, 15.00. Микашевичи, ДК «Гранит»

Борисов-900 – Дорожник

24 сентября, 14.00. Борисов, ФОЦ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Турнирная таблица

Место Команда Игры Очки
1 Лидсельмаш (Лида) 4 12
2 ВРЗ (Гомель) 3 9
3 Столица (Минск) 3 9
4 Форте (Могилев) 3 9
5 УВД-Динамо (Гродно) 3 6
6 Дорожник (Минск) 3 4
7 Гранит (Микашевичи) 3 4
8 Охрана-Динамо (Минск) 3 4
9 Щучин 3 4
10 Витэн (Орша) 4 3
11 Аматар (Брест) 3 3
12 БЧ (Гомель) 3 1
13 Динамо-БНТУ (Минск) 3 1
14 АК Южный (Гомельский р-н) 3 1
15 Борисов-900 (Борисов) 3 0
16 ЦКК (Светлогорск) 3 0
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси 4-й тур Витэн – Лидсельмаш – 2:3 22 сентября, 18.00.

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