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«Сибирь» – «Динамо» Минск. Степанов и Знахаренко сыграют вместо Дрозда и Дюкова
23.09.2017 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы матча «Сибирь» – «Динамо» Минск.
«Сибирь»: Салак (Рейзвих); Наумов – Верещагин, Сигарев – Закриссон – Бергстрем; Алексеев – Игнатнович, Юньков – Шаров – Энлунд; Демидов – Макаров, Зырянов – Основин – Санников; Ткаченко – Горбунов – Первушин; Воробьев.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) – Шинкевич, Сиклли – Хауден – Фонтэйн; Коробов (А) – Лисовец, Лингле – Ковыршин – Матерухин; Хенкель – Знахаренко, Гаврус – Кулаков – Степанов; Китаров – Волков – Павлович (К); Шарангович, Буйницкий.
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Стали известны стартовые составы матча «Сибирь» – «Динамо» Минск.
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