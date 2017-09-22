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«Сибирь» – «Динамо» Минск. Степанов и Знахаренко сыграют вместо Дрозда и Дюкова

23.09.2017 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы матча «Сибирь» – «Динамо» Минск.

«Сибирь»: Салак (Рейзвих); Наумов – Верещагин, Сигарев – Закриссон – Бергстрем; Алексеев – Игнатнович, Юньков – Шаров – Энлунд; Демидов – Макаров, Зырянов – Основин – Санников; Ткаченко – Горбунов – Первушин; Воробьев.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) – Шинкевич, Сиклли – Хауден – Фонтэйн; Коробов (А) – Лисовец, Лингле – Ковыршин – Матерухин; Хенкель – Знахаренко, Гаврус – Кулаков – Степанов; Китаров – Волков – Павлович (К); Шарангович, Буйницкий.

«Сибирь» – «Динамо» Минск. Степанов и Знахаренко сыграют вместо Дрозда и Дюкова

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны стартовые составы матча «Сибирь» – «Динамо» Минск.

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