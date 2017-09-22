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НХЛ. Готовец покинул тренировочный лагерь «Виннипега» и отправился в АХЛ
23.09.2017 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец попал под сокращение и покинул тренировочный лагерь клуба НХЛ «Виннипег Джетс».
Хоккеист отправлен в АХЛ в команду «Манитоба Мус», с которой у него подписан однолетний контракт.
В минувшем сезоне КХЛ Готовец набрал 6 (1+5) очков в 29 встречах за минское «Динамо», при показателе полезности «+11».
За карьеру в АХЛ Готовец провел 75 встреч, где набрал 18 (3+15) баллов, при показателе полезности «+8».
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Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец попал под сокращение и покинул тренировочный лагерь клуба НХЛ «Виннипег Джетс».
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