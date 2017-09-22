Максим Жавнерчик: «Не представляю, как заманить народ в Минске на стадион»

Защитник минского «Динамо» Максим Жавнерчик после матча с брестскими одноклубниками высказался на тему низкой посещаемости матчей в столице.

«Здорово, когда много зрителей. Ты знаешь, что за тебя болеют, – и играть приятнее. Не представляю, как заманить народ в Минске на стадион. Может, слишком много команд в столице? Вот люди и распыляются», – сказал Жавнерчик.

«Да от тебя водкой несет!» Брестское «Динамо» тормознуло минское