«Барыс» – «Динамо» Москва. Никита Комаров забросил пятую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимает московское «Динамо» (0:1, 1-й период).

Отметим, что шайбу забросил Никита Комаров. Она стала для нападающего пятой в сезоне. Подробную статистику смотрите здесь.

Напомним, перед стартом сезона Комаров отказался от белорусского спортивного гражданства и не является легионером в московской команде.