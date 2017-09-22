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«Барыс» – «Динамо» Москва. Никита Комаров забросил пятую шайбу в сезоне

23.09.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимает московское «Динамо» (0:1, 1-й период).

Отметим, что шайбу забросил Никита Комаров. Она стала для нападающего пятой в сезоне. Подробную статистику смотрите здесь.

Напомним, перед стартом сезона Комаров отказался от белорусского спортивного гражданства и не является легионером в московской команде.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимает московское «Динамо» (0:1, 1-й период).

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