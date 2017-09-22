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Сергей Макаренко: «Белорусские спортсмены на пенсии живут скромно. Даже если сравнивать с Россией или Украиной»

23.09.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый белорусский олимпийский чемпион Сергей Макаренко, победивший на Олимпиаде-60 в Риме вместе с Леонидом Гейштором, рассказал о жизни в пенсионном возрасте.

«Мне уже 80, кто держать дальше будет? Да и мне самому уже неудобно, так что, скорее всего, уйду. Хотя я даже не представляю, как на пенсии буду жить — я всю жизнь работал.

С учетом зарплаты выходило прилично, а как жить только на пенсию — пока не знаю. Посмотрим, что будет.

Я живу с женой, у нее пенсия — 250 рублей. Так почти всю ее пенсию тратим ей на лекарства: стараемся покупать иностранные, а не отечественные. Я тоже много на лекарства трачу, но я инвалид второй группы — у меня есть скидка на белорусские медпрепараты.

По западным меркам наши спортсмены на пенсии живут скромно. Скромно, даже если сравнивать с Россией или Украиной. Обидно, что за большие заслуги мы не видим соответствующей отдачи. Хотелось бы жить по заслугам, – сказал Макаренко.

Отметим, что Макаренко работает в минском представительстве НОК. Его зарплата в НОКе сегодня составляет 750 рублей. Пенсия спортсмена, как говорит он сам, — 380 рублей. Плюс он получает стипендию от Минспорта, которая составляет «примерно столько же».

 
 
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Первый белорусский олимпийский чемпион Сергей Макаренко, победивший на Олимпиаде-60 в Риме вместе с Леонидом Гейштором, рассказал о жизни в пенсионном возрасте.

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