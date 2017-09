Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов «Голден Стэйт» в Белый дом.

«Посещение Белого дома всегда было честью для чемпионских команд. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.

Представители «Уорриорз», включая , после завоевания титула неоднократно говорили о том, что не хотят идти на традиционную встречу с президентом.

Во время пятничного медиа-дня команды главный тренер Стив Керр заявил , что решение не принято, а Карри сказал, что по-прежнему не планирует встречаться с Трампом.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!