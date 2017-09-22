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Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом

23.09.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт» в Белый дом.

«Посещение Белого дома всегда было честью для чемпионских команд. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.

Представители «Уорриорз», включая Кевина Дюрэнта, после завоевания титула неоднократно говорили о том, что не хотят идти на традиционную встречу с президентом.

Во время пятничного медиа-дня команды главный тренер Стив Керр заявил, что решение не принято, а Карри сказал, что по-прежнему не планирует встречаться с Трампом.

 
 
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Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт» в Белый дом.

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