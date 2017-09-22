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Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом
23.09.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов
«Посещение Белого дома всегда было честью для чемпионских команд. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.
Представители «Уорриорз», включая
Во время пятничного медиа-дня команды главный тренер Стив Керр
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Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отменяет приглашение для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт» в Белый дом.
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