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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» против «Жироны»
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В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома победил «Севилью», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Жироной».
Чемпионат Испании
6-й тур
- Дата проведения
-
23 сентября, 14.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
-
1:0 –
46 Феррейра Карраско,
2:0 –
69 Гризманн.
Атлетико –
Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 81), Вьетто (Корреа, 57), Гризманн (Парти, 72).
Севилья –
Рико, Лангле, Кароль, Меркадо (Крон-Дели, 77), Каррису, Банега, Нзонзи, Навас, Васкес, Сарабия (Корреа, 58), Муриэль (Бен-Йеддер, 68).
- Предупреждения:
-
Габи
(28), Феррейра Карраско
(47), Муриэль
(49), Меркадо
(53), Врсалько
(67), Корреа
(76), Лангле
(84).
- Дата проведения
-
23 сентября, 17.15, «Мендисорроса»
- Гол:
-
0:1 –
10 Себальос.
Алавес –
Пачеко, Вигарай, Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги, Медран, Торрес, Ибаи Гомес, Мунир.
Реал Мадрид –
Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско, Васкес, Себальос, Асенсио, Роналду.
- Предупреждение:
-
Вигарай
(14).
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Аноэта»
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В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома победил «Севилью», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Жироной».
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