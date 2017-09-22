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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» против «Жироны»

23.09.2017 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома победил «Севилью», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Жироной».

Чемпионат Испании

6-й тур

Атлетико – Севилья 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
23 сентября, 14.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 46 Феррейра Карраско, 2:0 – 69 Гризманн.
АтлетикоОблак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 81), Вьетто (Корреа, 57), Гризманн (Парти, 72).
СевильяРико, Лангле, Кароль, Меркадо (Крон-Дели, 77), Каррису, Банега, Нзонзи, Навас, Васкес, Сарабия (Корреа, 58), Муриэль (Бен-Йеддер, 68).
Предупреждения:
Габи (28), Феррейра Карраско (47), Муриэль (49), Меркадо (53), Врсалько (67), Корреа (76), Лангле (84).
Алавес – Реал Мадрид 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
23 сентября, 17.15, «Мендисорроса»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 10 Себальос.
АлавесПачеко, Вигарай, Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги, Медран, Торрес, Ибаи Гомес, Мунир.
Реал МадридНавас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско, Васкес, Себальос, Асенсио, Роналду.
Предупреждение:
Вигарай (14).
Малага – Атлетик
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика
Жирона – Барселона
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Монтиливи»
превью матча текстовый онлайн статистика
Эспаньол – Депортиво
Дата проведения
24 сентября, 13.00, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Хетафе – Вильярреал
Дата проведения
24 сентября, 17.15, «Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Эйбар – Сельта
Дата проведения
24 сентября, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Лас-Пальмас – Леганес
Дата проведения
24 сентября, 19.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Реал Сосьедад – Валенсия
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Бетис – Леванте
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома победил «Севилью», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Жироной».

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