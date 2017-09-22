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Гордейчук забил 12-й гол в сезоне и укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата
23.09.2017 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 23-го тура
Таким образом, футболист увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров чемпионата.
На счету Гордейчука стало 13 голов в сезоне. У Павла Савицкого, Егора Зубовича и Антона Сароки по 10 мячей.
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В матче 23-го тура БАТЭ – «Слуцк» (1:0, первый тайм) счет открыл форвард борисовчан Михаил Гордейчук.
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