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Гордейчук забил 12-й гол в сезоне и укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата

23.09.2017 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 23-го тура БАТЭ – «Слуцк» (2:0, первый тайм) дубль форвард борисовчан Михаил Гордейчук. Две голевые передачи на счету Игоря Стасевича.

Таким образом, футболист увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров чемпионата.

На счету Гордейчука стало 13 голов в сезоне. У Павла Савицкого, Егора Зубовича и Антона Сароки по 10 мячей.

Статистика высшей лиги

 
 
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В матче 23-го тура БАТЭ – «Слуцк» (1:0, первый тайм) счет открыл форвард борисовчан Михаил Гордейчук.

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