Гордейчук забил 12-й гол в сезоне и укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата

В матче 23-го тура – «Слуцк» (2:0, первый тайм) дубль форвард борисовчан . Две голевые передачи на счету Игоря Стасевича.

Таким образом, футболист увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров чемпионата.

На счету Гордейчука стало 13 голов в сезоне. У Павла Савицкого, Егора Зубовича и Антона Сароки по 10 мячей.

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