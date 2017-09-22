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Горди Дуайер: «Не воспользовались возможностями. Думаю, это уже вопрос уверенности»
23.09.2017 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
– Поздравляю тренера соперника с победой. Очень напряженный матч. Много борьбы. Отличная работа обоих голкиперов. Для нашей команды крайне важен фактор первого гола. Мы продолжаем над этим усердно работать, но постоянно встает вопрос создания моментов и их реализация. Сегодня тоже имели несколько шансов открыть счет, чтобы завладеть преимуществом и построить игру по своему сценарию. Однако в очередной раз не воспользовались возможностями. Думаю, это уже вопрос уверенности, которой парням сейчас не хватает в завершении. В обороне мы выглядим неплохо, а вот в атаке надо прибавлять, если хотим стать успешнее. Что ж, продолжаем работать и искать пути, как исправить положение – как создавать больше моментов и как забивать.
– Когда ожидается возвращение Денисова?
– Он уже очень близок к возвращению. Это капитан, лидер, который очень важен для команды. Думаю, Денисов добавит солидности нашей защите. И особенно поможет в таких матчах, как с «Сибирью», когда мы столкнулись с жестким давлением соперника.
– Энрот провел все матчи без замен. Как он чувствует себя физически?
– Юнас выглядит отлично. Это топовый голкипер в
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).
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