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Горди Дуайер: «Не воспользовались возможностями. Думаю, это уже вопрос уверенности»

23.09.2017 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).

– Поздравляю тренера соперника с победой. Очень напряженный матч. Много борьбы. Отличная работа обоих голкиперов. Для нашей команды крайне важен фактор первого гола. Мы продолжаем над этим усердно работать, но постоянно встает вопрос создания моментов и их реализация. Сегодня тоже имели несколько шансов открыть счет, чтобы завладеть преимуществом и построить игру по своему сценарию. Однако в очередной раз не воспользовались возможностями. Думаю, это уже вопрос уверенности, которой парням сейчас не хватает в завершении. В обороне мы выглядим неплохо, а вот в атаке надо прибавлять, если хотим стать успешнее. Что ж, продолжаем работать и искать пути, как исправить положение – как создавать больше моментов и как забивать.

– Когда ожидается возвращение Денисова?

– Он уже очень близок к возвращению. Это капитан, лидер, который очень важен для команды. Думаю, Денисов добавит солидности нашей защите. И особенно поможет в таких матчах, как с «Сибирью», когда мы столкнулись с жестким давлением соперника.

– Энрот провел все матчи без замен. Как он чувствует себя физически?

– Юнас выглядит отлично. Это топовый голкипер в КХЛ. Его игра позволяет нам каждый раз рассчитывать на победу. Думаю, он успевает достаточно отдохнуть между матчами, поскольку его подготовка, его профессионализм – на высочайшем уровне. Это наш первый номер и мы рассчитываем на него и в дальнейшем, – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).

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