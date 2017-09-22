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«Эшторил» – «Шавеш» 0:2. Брессан забил гол во втором матче подряд

23.09.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 7 тура чемпионата Португалии «Шавеш» обыграл «Эшторил» (2:0).

Первый гол в матче забил белорусский хавбек гостей Ренан Брессан на 40-й минуте встречи.

Таким образом, хавбек отличился во втором матче подряд.

Напомним, футболист не приглашен в сборную Беларуси на матчи с Францией и Голландией в рамках квалификации ЧМ-2018.

Эшторил – Шавеш 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
23 сентября, 18.00, «Антониу Коимбра да Мота»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 40 Брессан, 0:2 – 68 Джаван.
ЭшторилМорейра, Лукао, Монтейру, Жоэл (Кирьяку, 76), Педру Родригеш (Бруно Гомес, 62), Индио, Эванжелиста, Эдуардо, Фернанду Фонсека, Агиляр (Клару, 76), Клебер.
ШавешРикарду, Дуарте, Джаван, Паулинью, Мараш, Брессан (Галвао, 75), Педру Тиба (Мелу, 90), Пердигао (Матеус Перейра, 59), Жефферсон, Давидсон, Вильям.
Предупреждения:
Лукао (62), Эванжелиста (90).
 
 
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В матче 7 тура чемпионата Португалии «Шавеш» обыграл «Эшторил» (2:0).

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