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«Эшторил» – «Шавеш» 0:2. Брессан забил гол во втором матче подряд
23.09.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 7 тура чемпионата Португалии
Первый гол в матче забил белорусский хавбек гостей
Таким образом, хавбек отличился во втором матче подряд.
Напомним, футболист не приглашен в сборную Беларуси на матчи с Францией и Голландией в рамках квалификации
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В матче 7 тура чемпионата Португалии «Шавеш» обыграл «Эшторил» (2:0).
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