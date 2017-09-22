«Эшторил» – «Шавеш» 0:2. Брессан забил гол во втором матче подряд

В матче 7 тура чемпионата Португалии обыграл «Эшторил» (2:0).

Первый гол в матче забил белорусский хавбек гостей на 40-й минуте встречи.

Таким образом, хавбек отличился во втором матче подряд.

Напомним, футболист не приглашен в сборную Беларуси на матчи с Францией и Голландией в рамках квалификации .