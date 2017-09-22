Александр Ермакович: «Выиграло бы «Динамо», не выиграло бы – мы все равно обязаны брать свои очки, если думать о чемпионстве»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Слуцком» (6:0) в рамках 23 тура чемпионата Беларуси.

– Очень важно было наше отношение к игре. Благодарен ребятам, что отнеслись очень серьезно. Не было ни расслабленности, ни потери концентрации. Хотя соглашусь, что был звоночек в начале игры: могли пропустить, ведь 2 момента было у «Слуцка». Благодарен, что футболисты правильно отреагировали на эту ситуацию. Достойно и уверенно довели матч до победы. Порадовали болельщиков и получили удовольствие. Сейчас думаем о следующей игре. Готовимся к .

– Мощным ли импульсом для БАТЭ стал результат вчерашней игры в ? Или вы его вообще не обсуждали?

– Конечно. до этого вообще не теряло очки. Мы понимали, что есть возможность сократить отставание. Не думаю, что сегодня был особый настрой по поводу того, что «Динамо» потеряло очки. Мы реально понимаем ситуацию в турнирной таблице. Выиграло бы «Динамо», не выиграло бы – мы все равно обязаны брать свои очки, если думать о чемпионстве, – сказал Ермакович.