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«Шахтер» поднялся на первое место в таблице, БАТЭ до одного очка сократил отставание от минского «Динамо»
23.09.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 23 тура чемпионата Беларуси БАТЭ разгромил «Слуцк» (6:0), а «Шахтер» победил «Ислочь» (4:0).
Таким образом, произошла рокировка в турнирной таблице.
На первую строчку поднялся «Шахтер» – 53 очка. Проигравшее вчера брестским одноклубникам минское «Динамо» скатилось на второе место – 52 очка. БАТЭ, идущий третьим, набрал 53 очка.
В следующем туре встретятся БАТЭ и минское «Динамо». Встреча пройдет 1 октября в Минске.
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«Шахтер» поднялся на первое место в таблице, БАТЭ до одного очка сократил отставание от минского «Динамо»
В матче 23 тура чемпионата Беларуси БАТЭ разгромил «Слуцк» (6:0), а «Шахтер» победил «Ислочь» (4:0).
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