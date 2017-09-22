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Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 100 тысяч евро в день

23.09.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны финансовые детали контракта бразильского нападающего Неймара с «ПСЖ».

Ежедневная зарплата 25-летнего форварда составляет 100 тысяч евро, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

Футболист проживает в 9 км от Парижа в особняке, ежедневная аренда которого обходится в 14 тысяч евро.

Напомним, «ПСЖ» приобрел Неймара летом у «Барселоны» за 222 миллиона евро, сделав самым дорогим игроком в истории.

Запущен счетчик, показывающий заработок Неймара в «ПСЖ»

 
 
Ссылка на источник 65
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Стали известны финансовые детали контракта бразильского нападающего Неймара с «ПСЖ».

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