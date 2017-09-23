Сергей Новиков: «Гуренко очередной раз явил народу неумение проигрывать, по-мальчишечьи размазав объяснение неудачи, как кашу по тарелке»

Журналист Сергей Новиков поделился мнением об утраченном лидерстве минского «Динамо» после поражения от брестчан (0:1) в чемпионате Беларуси.

«БАТЭ и «Шахтер» показательно набили мячами дорожные баулы «Слуцка» и «Ислочи». И эти новости едва ли сильно огорчили хоть кого-то, кроме самих разгромленных. Повода панически всматриваться в переверстанный и красиво уплотнившийся вверх таблицы нет даже у потерявших лидерство минских динамовцев. Ведь возможностей повлиять на итоговый порядок мест у них пока определенно больше, нежели у пары конкурентов.

Интрига в проекции на скорые встречи «Динамо» – БАТЭ и «Шахтер» – «Динамо» настолько остра и отчетлива, что нет никакого смысла пытаться в ней что-то дополнительно высмотреть и тем более разжевать. И уж тем более неблагодарное занятие – что-то сегодня предугадывать.

На скоропалительных выводах легко обжигаться. Стоило наметиться тренду превознесения тренерских достоинств Сергея Гуренко, как его команда оступилась в Бресте. А сам рулевой в очередной раз явил народу неумение проигрывать, по-мальчишечьи размазав объяснение неудачи, как кашу по тарелке.

По-моему, было бы достойнее просто признать, что соперник сыграл лучше, вместо того чтобы сетовать на погоду, тяжелый газон и даже рефери. Кстати, на мой взгляд, самым спорным судейским решением было не назначать пенальти в ворота как раз гостей...

Впрочем, стоп. Сам начинаю грешить поспешными умозаключениями. Ведь ясно, что куда более точный ответ на вопрос об умении Гуренко держать удар даст наше первооктябрьское «класико», – сказал Новиков.

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