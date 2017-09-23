Марко Верратти: «Возможно, без Неймара «ПСЖ» не столь силен. «Барселона» не так сильна без Месси, а «Реал» — без Роналду»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после ничьей с «Монпелье» (0:0) прокомментировал первую потерю очков в нынешнем чемпионате Франции.

«Все думают, что без Неймара мы уже не так сильны. «Барселона» не так сильна без Месси, а «Реал» — без Роналду, и это абсолютно нормально.

Сегодня мы не обыграли «Монпелье» не потому, что не было Неймара. Возможно, без него мы не столь сильны, но у нас по-прежнему отличная команда, даже когда его нет на поле.

Это был тяжелый матч, нам не хватало свободных зон. Сегодня самым трудным оказалось забить. Мы не реализовали несколько голевых моментов. Когда прошло лишь 6 туров, бывает так, что играешь ниже своих возможностей.

Мы сосредоточимся и сыграем лучше в Лиге чемпионов. Перед матчем с «Баварией» не испытываем никаких проблем. Сегодня мы выложились на сто процентов, но побеждать в каждом матче нелегко», — сказал Верратти.