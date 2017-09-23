ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марко Верратти: «Возможно, без Неймара «ПСЖ» не столь силен. «Барселона» не так сильна без Месси, а «Реал» — без Роналду»

24.09.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после ничьей с «Монпелье» (0:0) прокомментировал первую потерю очков в нынешнем чемпионате Франции.

«Все думают, что без Неймара мы уже не так сильны. «Барселона» не так сильна без Месси, а «Реал» — без Роналду, и это абсолютно нормально.

Сегодня мы не обыграли «Монпелье» не потому, что не было Неймара. Возможно, без него мы не столь сильны, но у нас по-прежнему отличная команда, даже когда его нет на поле.

Это был тяжелый матч, нам не хватало свободных зон. Сегодня самым трудным оказалось забить. Мы не реализовали несколько голевых моментов. Когда прошло лишь 6 туров, бывает так, что играешь ниже своих возможностей.

Мы сосредоточимся и сыграем лучше в Лиге чемпионов. Перед матчем с «Баварией» не испытываем никаких проблем. Сегодня мы выложились на сто процентов, но побеждать в каждом матче нелегко», — сказал Верратти.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после ничьей с «Монпелье» (0:0) прокомментировал первую потерю очков в нынешнем чемпионате Франции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«МЮ» определится с тактикой лечения Погба на следующей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика