ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«МЮ» определится с тактикой лечения Погба на следующей неделе

24.09.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Манчестер Юнайтед» пока не решил, будет прооперирован полузащитник команды Поль Погба или нет.

24-летний француз получил травму задней поверхности бедра в матче с «Базелем» (3:0), после чего главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявил, что Погба выбыл либо на 12 дней, либо на 12 недель. Позже появилась информация о том, что хавбек пропустит 6 недель.

«МЮ» контактирует с известным финским спортивным хирургом Сакари Оравой, решение о целесообразности операции будет принято в ближайшие дни.

Ранее Орава успешно прооперировал форварда «Барселоны» Усмана Дембеле. По его словам, у Погба немного другая травма, так что операция может и не понадобиться.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» пока не решил, будет прооперирован полузащитник команды Поль Погба или нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Новиков: «Гуренко очередной раз явил народу неумение проигрывать, по-мальчишечьи размазав объяснение неудачи, как кашу по тарелке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика