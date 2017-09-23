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Самюэль Одеоибо о Денисе Шунто: «Если честно, не хочу об этом. Разве что могу сказать, что он очень оптимистичный человек»

24.09.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нигерийский полузащитник «Нафтана» Самюэль Одеоибо рассказал о расставании с «Крумкачамi».

- Для вас недавняя игра с «Крумкачамi» была принципиальной?

– Нет, никакой принципиальности. Обычный матч, как и любой другой.

Праздновали бы гол, если бы забили в ворота «воронов»?

– Если честно, нет. Потому что в «Крумкачах» у меня много друзей. Болельщики «воронов» до сих пор поддерживают. Следят за моей статистикой, пишут, звонят, поздравляют с хорошими матчами. Они большие молодцы. Ради них я бы не отмечал гол. Помню, когда у меня была травма, болельщики очень сильно поддерживали. Говорили: «Сэм, поправляйся и на поле!»

- «Крумкачы» для вас — особенный клуб. Тяжело было уходить из команды?

– Ну, не могу сказать, что тяжело. Я же не мог остаться в команде только из-за того, что у меня хорошие отношения с болельщиками, понимаете? У «Крумкачоў» своя жизнь, у меня — своя. Каждый выбирает лучший путь. Есть причина, по которой я ушел. Вот и все.

- Что это за причина?

– Это личный момент. Расстались спокойно, без нервов.

- О чем говорили с Денисом Шунто на последней встрече?

– Я сказал ему, что хочу уйти из клуба. Объяснил мотивы. Он ответил, что я могу делать то, что считаю нужным. Пожали руки на прощание.

- Какое у вас мнение об этом человеке?

– Если честно, не хочу об этом. Простите. Разве что могу сказать, что он очень оптимистичный человек, – сказал Одеоибо.

 
 
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Нигерийский полузащитник «Нафтана» Самюэль Одеоибо рассказал о расставании с «Крумкачамi».

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