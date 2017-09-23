Чемпионат Европы. Женщины. Беларусь и Грузия сыграют за выход в 1/8 финала

Сегодня сборная Беларуси проводит заключительный матч группового этапа финальной стадии чемпионата Европы.

Чемпионат Европы

Женщины

Тбилиси, Грузия

Грузия – Беларусь

24 сентября, 16.00

Хорватия – Италия

24 сентября, 19.00

Группа B: Италия – 6 очков (2 игры), Хорватия – 4 (2), Беларусь – 2 (2), Грузия – 0 (2).

Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в первом раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Их победителей в 1/4 финала уже будут поджидать победители групп.

Отметим, что Беларусь уже лишилась шансов на первое место в группе. Для выхода в 1/8 финала белорускам сегодня необходимо победить грузинок или выиграть 2 сета.