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Чемпионат Европы. Женщины. Беларусь и Грузия сыграют за выход в 1/8 финала
24.09.2017 10:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси проводит заключительный матч группового этапа финальной стадии чемпионата Европы.
Чемпионат Европы
Женщины
Тбилиси, Грузия
Грузия – Беларусь
24 сентября, 16.00
Хорватия – Италия
24 сентября, 19.00
Группа B: Италия – 6 очков (2 игры), Хорватия – 4 (2), Беларусь – 2 (2), Грузия – 0 (2).
Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в первом раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Их победителей в 1/4 финала уже будут поджидать победители групп.
Отметим, что Беларусь уже лишилась шансов на первое место в группе. Для выхода в 1/8 финала белорускам сегодня необходимо победить грузинок или выиграть 2 сета.
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Сегодня сборная Беларуси проводит заключительный матч группового этапа финальной стадии чемпионата Европы.
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