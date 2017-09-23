|
Лига чемпионов. Квалификация. «Цмокi» принимают «Будивельник»
24.09.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Цмокi» встречаются с чемпионом Украины – «Будивельником».
Лига чемпионов
Квалификация
2-й раунд
Первый матч
Цмокi-Мiнск Беларусь – Будивельник Украина
24 сентября, 19.45
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Цмокi» встречаются с чемпионом Украины – «Будивельником».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии