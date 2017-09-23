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Лига чемпионов. БГК в гостях у «ПСЖ»
24.09.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа B
ПСЖ Франция – БГК им. Мешкова Беларусь
24 сентября, 18.00
Положение команд: Веспрем – 4 очка (2 игры), БГК – 2 (1), ПСЖ – 2 (1), Фленсбург – 2 (2), Ольборг – 0 (1), Виве – 0 (1), Киль – 0 (1), Целе – 0 (1).
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Лига чемпионов Группа B ПСЖ Франция – БГК им.
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