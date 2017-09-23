Родионов о матче с «Арсеналом»: «В какой-то степени игра будет знаковой для БАТЭ. В четверг выйдем на поле с верой в лучшее»

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в Лиге Европы.

– Не сказал бы, что следующая неделя – главная для нас в этом сезоне. Впереди достаточно матчей, которые будут такими же важными. Нас ждет еще два месяца упорной борьбы по всем фронтам. После игры с тем же минским «Динамо» в чемпионате останется шесть матчей, в которых будет разыграно 18 очков.

Ближайшая встреча с «Арсеналом»? После победы над «Слуцком» будем на позитиве готовиться к ней. В какой-то степени игра будет знаковой для БАТЭ. В четверг выйдем на поле с верой в лучшее, – сказал Родионов.