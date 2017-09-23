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На фестивале сыра представлена продукция под названием «Иван Тихон»

24.09.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На фестивале сыра гродненский «Молочный мир» представлена продукция под названием «Иван Тихон». Знаменитый олимпиец сам пришел на мероприятие, где рассказал о новом сыре и провел автограф-сессию.

«Молочный мир» – это лидер молочной продукции не только в Беларуси, но и за ее пределами. А я, как спортсмен, который имеет хорошие результаты и соответствует уровню предприятия, имею возможность быть его лицом.

Технологии изготовления сыра «Иван Тихон» держат в секрете. Этот сыр для спортсменов – он высококалорийный и легко усваивается. Сыр «Иван Тихон» теперь всегда у меня дома и является моей любимой молочной продукцией», – сказал Тихон.

В прошлом году во время фестиваля сыра руководитель гродненского предприятия Марина Аникеева предложила Ивану Тихону сделать сыр высокого качества для спортсменов, которым они могли бы восстанавливаться после тяжелых тренировок и чемпионатов. Технологи, которые занялись разработкой такого сыра, учитывали пожелания как самого Ивана Тихона, так и специалистов от спорта.

 
 
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На фестивале сыра гродненский «Молочный мир» представлена продукция под названием «Иван Тихон».

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