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Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – БГК им. Мешкова сыграют «умным» мячом

24.09.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч второго тура Лиги чемпионов ПСЖ – БГК им. Мешкова отыграют «умным» мячом. Презентация новинки состоялась во время Финала четырех Лиги чемпионов в Кельне в июне 2017 года.

Внешне iBall ничем не отличается от оригинала, а вот во внутрь мяча вмонтирован 7-граммовый чип, позволяющий считывать многие параметры: скорость мяча, направление полета, вращение и много другое.

Однако все эти данные пока не будут доступны для публики. Полученные результаты предназначены исключительно для дальнейшей разработки проекта «умный мяч».

 
 
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Матч второго тура Лиги чемпионов ПСЖ – БГК им.

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