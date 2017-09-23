Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – БГК им. Мешкова сыграют «умным» мячом

Матч второго тура Лиги чемпионов ПСЖ – БГК им. Мешкова отыграют «умным» мячом. Презентация новинки состоялась во время Финала четырех Лиги чемпионов в Кельне в июне 2017 года.

Внешне iBall ничем не отличается от оригинала, а вот во внутрь мяча вмонтирован 7-граммовый чип, позволяющий считывать многие параметры: скорость мяча, направление полета, вращение и много другое.

Однако все эти данные пока не будут доступны для публики. Полученные результаты предназначены исключительно для дальнейшей разработки проекта «умный мяч».