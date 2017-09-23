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Арсен Венгер: «Групповой этап ЛЧ стал рутиной. Интересных матчей мало»

24.09.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о Лиге чемпионов.

«Думаю, на групповом этапе интересных матчей немного. Вы выберете [для просмотра] только одну или две игры.

Групповой этап Лиги чемпионов сейчас стал рутиной. Взгляните на аудиторию. Турнир уже не столь привлекателен», – сказал француз.

В то же время Венгер признался, что ему не хватает участия в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, да, не хватает. Но я должен сказать, что у меня было порядка 200 матчей в Лиге чемпионов, поэтому могу считать себя привилегированным», – описал ситуацию француз.

«Арсенал» участвовал в Лиге чемпионов на протяжении 19 сезонов подряд. В этому году команда Венгера не попала в главный еврокубковый турнир.

Главное русскоязычное приложение о Лиге чемпионов: iOS / Android

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о Лиге чемпионов.

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