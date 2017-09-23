«МЮ» хочет идентифицировать личности фанов, певших про пенис Лукаку

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление после выездного матча с «Саутгемптоном» (1:0).

Во время игры болельщики гостей снова исполняли песню про нападающего Ромелу Лукаку. В тексте говорилось, что у бельгийца 24-дюймовый пенис.

«Манчестер Юнайтед» никоим образом не готов терпеть нелицеприятные скандирования и такое поведение. Клуб и сам футболист четко просили положить конец этому скандированию.

Клуб проводил работу с соответствующими структурами и с болельщиками, пытаясь искоренить любые формы оскорбительного поведения. «Манчестер Юнайтед» предпримет дальнейшие действия против отдельных лиц, если это продолжится.

Клуб обсуждает ситуацию с полицией и запросил у «Саутгемптона» записи с видеокамер. «Манчестер Юнайтед» постарается идентифицировать личности тех, кто пренебрег пожеланиями игрока, просившего не исполнять эту песню», – сказано в заявлении

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