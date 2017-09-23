Чемпионат Германии. «Ганновер» против «Кельна», «Байер» – «Гамбург»
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В стартовом матче 6-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» встретится с «Вольфсбургом», «Хоффенхайм» сразится с «Шальке», «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а дортмундская «Боруссия» – одноклубников из Менхенгладбаха.
6-й тур
Дата проведения
22 сентября, 21.30,
«Альянц-Арена»
Голы:
1:0 –
33, пенальти
,
Левандовски
2:0 –
42 ,
Роббен
2:1 –
56 ,
Арнольд
2:2 –
83 .
Дидави
Бавария –
, Ульрайх , Киммих , Боатенг , Хуммельс , Рафинья , Руди ( Видаль , 63), Толиссо ( Роббен , 85), Хамес , Мюллер ( Рибери , 85), Коман .
Левандовски
Вольфсбург –
, Кастельс , Верхаг , Тиссеран , Удуохай , Иттер ( Камачо , 73), Дидави ( Виллиам , 46), Блашчиковски , Гилавоги , Арнольд , Малли ( Ориги , 85).
Базур
Предупреждения:
(13), Видаль
(18), Тиссеран
(25). Виллиам
Дата проведения
23 сентября, 16.30,
«Мерседес-Бенц-Арена»
Штутгарт –
, Цилер , Баумгартль , Бадштубер , Каминьски ( Бек , 84), Асано , Аскасибар , Павар , Аого ( Донис , 71), Гинчек ( Брекало , 65), Мангаля .
Теродде
Аугсбург –
, Хитц , Гауэлеу , Качар , Хинтереггер , Опаре ( Гу Чжа Чхоль , 30), Моравек , Хедира , Макс , Хеллер ( Каюби , 71), Грегорич ( Финнбогасон , 87).
Кордова
Предупреждения:
(39), Моравек
(41), Каюби
(66). Аскасибар
Дата проведения
23 сентября, 16.30,
«Райн-Неккар-Арена»
Голы:
1:0 –
13
,
Гайгер
2:0 –
90 .
Рупп
Хоффенхайм-1899 –
, Бауманн , Нордтвейт , Фогт , Хюбнер , Гайгер , Кадержабек ( Цубер , 73), Шульц ( Амири , 29), Рупп , Крамарич , Ут ( Гнабри , 54).
Вагнер
Шальке-04 –
, Фэрманн , Стамбули , Налдо , Настасич , Калиджури ( Маккенни , 74), Горетцка ( Майер , 78), Эмболо , Керер , Харит , Коноплянка ( Ди Санто , 55).
Бургшталлер
Предупреждения:
(16), Майер
(58), Хюбнер
(82), Кадержабек
(85), Вагнер
(85). Эмболо
Дата проведения
23 сентября, 16.30,
«Везерштадион»
Вердер –
, Павленка , Бауэр , Велькович , Мойсандер ( Баргфреде , 67), Эггештайн , Гебре Селассие , Аугустинссон ( Кайнц , 78), Хайрович , Дилэйни , Бартельс .
Бельфодиль
Фрайбург –
, Шволов , Линхарт , Шустер , Сеюнджю , Штенцель , Франтц , Хефлер , Гюнтер ( Нидерлехнер , 70), Петерсен ( Террацино , 63), Кент ( Хаберер , 82).
Кат
Предупреждения:
(19), Кайнц
(19), Бауэр
(40). Сеюнджю
Дата проведения
23 сентября, 16.30,
«Кофас-Арена»
Гол:
1:0 –
54, пенальти
.
Де Бласис
Майнц –
, Адлер , Гбамен , Белль , Диалло , Донати , Латца ( Фрай , 69), Сердар , Бросински , Де Бласис ( Максим , 59), Озтуналы ( Муто , 87).
Фишер
Герта –
, Ярстейн , Вайзер , Лангкамп , Рекик , Платтенхардт ( Шелбред , 60), Дарида , Лустенбергер ( Лекки , 72), Эссвайн ( Дуда , 72), Штокер , Калу .
Ибишевич
Предупреждения:
(11), Де Бласис
(19), Лангкамп
(53), Муто
(53), Рекик
(90), Платтенхардт
(90). Озтуналы
Удаление:
(89). Ибишевич
Дата проведения
23 сентября, 16.30,
«Ред Булл Арена Лейпциг»
Голы:
1:0 –
28
,
Огюстен
2:0 –
67 ,
Вернер
2:1 –
77 .
Ребич
РБ Лейпциг –
, Гулачи ( Клостерманн , 83), Бернардо , Орбан , Упамекано , Хальстенберг , Ильзанкер , Демме , Забитцер , Форсберг ( Огюстен , 73), Поульсен ( Вернер , 90).
Кайзер
Айнтрахт Ф –
, Градецки , Абраам , Хасебе , Фалетт , Чендлер ( Фернандес , 27), Боатенг , де Гузман , Виллемс , Вольф ( Камада , 56), Ребич ( Аллер , 62).
Йович
Предупреждения:
(62), Упамекано
(62), Боатенг
(90). Ребич
Дата проведения
23 сентября, 19.30,
«Сигнал Идуна Парк»
Голы:
1:0 –
28
,
Филипп
2:0 –
38 ,
Филипп
3:0 –
45 ,
Обамеянг
4:0 –
49 ,
Обамеянг
5:0 –
62 ,
Обамеянг
5:1 –
66 ,
Штиндль
6:1 –
79 .
Вайгль
Боруссия Д –
, Бюрки ( Пишчек , 70), Загаду ( Папастатопулос , 83), Бартра , Топрак , Толян , Гетце , Вайгль , Дауд ( Пулишич , 64), Кагава , Обамеянг .
Филипп
Боруссия М –
, Зиппель , Эльведи , Гинтер , Вестергор , Вендт , Азар ( Крамер , 75), Хофманн , Закария ( Джонсон , 72), Херрманн , Штиндль ( Раффаэл , 61).
Кюизанс
Предупреждение:
(58). Эльведи
Таблица бундеслиги
Статистика бундеслиги
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В стартовом матче 6-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» встретится с «Вольфсбургом», «Хоффенхайм» сразится с «Шальке», «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а...
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