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Чемпионат Германии. «Ганновер» против «Кельна», «Байер» – «Гамбург»

24.09.2017 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 6-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» встретится с «Вольфсбургом», «Хоффенхайм» сразится с «Шальке», «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а дортмундская «Боруссия» – одноклубников из Менхенгладбаха.

6-й тур

Бавария – Вольфсбург 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
22 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33, пенальти Левандовски, 2:0 – 42 Роббен, 2:1 – 56 Арнольд, 2:2 – 83 Дидави.
БаварияУльрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Руди, Видаль (Толиссо, 63), Роббен (Хамес, 85), Мюллер, Рибери (Коман, 85), Левандовски.
ВольфсбургКастельс, Верхаг, Тиссеран, Удуохай, Иттер, Камачо (Дидави, 73), Виллиам (Блашчиковски, 46), Гилавоги, Арнольд, Малли, Ориги (Базур, 85).
Предупреждения:
Видаль (13), Тиссеран (18), Виллиам (25).
Штутгарт – Аугсбург 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика
ШтутгартЦилер, Баумгартль, Бадштубер, Каминьски, Бек (Асано, 84), Аскасибар, Павар, Аого, Донис (Гинчек, 71), Брекало (Мангаля, 65), Теродде.
АугсбургХитц, Гауэлеу, Качар, Хинтереггер, Опаре, Гу Чжа Чхоль (Моравек, 30), Хедира, Макс, Хеллер, Каюби (Грегорич, 71), Финнбогасон (Кордова, 87).
Предупреждения:
Моравек (39), Каюби (41), Аскасибар (66).
Хоффенхайм-1899 – Шальке-04 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Гайгер, 2:0 – 90 Рупп.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хюбнер, Гайгер, Кадержабек, Цубер (Шульц, 73), Амири (Рупп, 29), Крамарич, Ут, Гнабри (Вагнер, 54).
Шальке-04Фэрманн, Стамбули, Налдо, Настасич, Калиджури, Маккенни (Горетцка, 74), Майер (Эмболо, 78), Керер, Харит, Коноплянка, Ди Санто (Бургшталлер, 55).
Предупреждения:
Майер (16), Хюбнер (58), Кадержабек (82), Вагнер (85), Эмболо (85).
Вердер – Фрайбург 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
ВердерПавленка, Бауэр, Велькович, Мойсандер, Баргфреде (Эггештайн, 67), Гебре Селассие, Аугустинссон, Кайнц (Хайрович, 78), Дилэйни, Бартельс, Бельфодиль.
ФрайбургШволов, Линхарт, Шустер, Сеюнджю, Штенцель, Франтц, Хефлер, Гюнтер, Нидерлехнер (Петерсен, 70), Террацино (Кент, 63), Хаберер (Кат, 82).
Предупреждения:
Кайнц (19), Бауэр (19), Сеюнджю (40).
Майнц – Герта 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 54, пенальти Де Бласис.
МайнцАдлер, Гбамен, Белль, Диалло, Донати, Латца, Фрай (Сердар, 69), Бросински, Де Бласис, Максим (Озтуналы, 59), Муто (Фишер, 87).
ГертаЯрстейн, Вайзер, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Шелбред (Дарида, 60), Лустенбергер, Лекки (Эссвайн, 72), Дуда (Штокер, 72), Калу, Ибишевич.
Предупреждения:
Де Бласис (11), Лангкамп (19), Муто (53), Рекик (53), Платтенхардт (90), Озтуналы (90).
Удаление:
Ибишевич (89).
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Огюстен, 2:0 – 67 Вернер, 2:1 – 77 Ребич.
РБ ЛейпцигГулачи, Клостерманн (Бернардо, 83), Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Ильзанкер, Демме, Забитцер, Форсберг, Огюстен (Поульсен, 73), Вернер (Кайзер, 90).
Айнтрахт ФГрадецки, Абраам, Хасебе, Фалетт, Чендлер, Фернандес (Боатенг, 27), де Гузман, Виллемс, Вольф, Камада (Ребич, 56), Аллер (Йович, 62).
Предупреждения:
Упамекано (62), Боатенг (62), Ребич (90).
Боруссия Д – Боруссия М 6:1 (3:0, 3:1)
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Филипп, 2:0 – 38 Филипп, 3:0 – 45 Обамеянг, 4:0 – 49 Обамеянг, 5:0 – 62 Обамеянг, 5:1 – 66 Штиндль, 6:1 – 79 Вайгль.
Боруссия ДБюрки, Пишчек (Загаду, 70), Папастатопулос (Бартра, 83), Топрак, Толян, Гетце, Вайгль, Дауд, Пулишич (Кагава, 64), Обамеянг, Филипп.
Боруссия МЗиппель, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Азар, Крамер (Хофманн, 75), Закария, Джонсон (Херрманн, 72), Штиндль, Раффаэл (Кюизанс, 61).
Предупреждение:
Эльведи (58).
Ганновер 96 – Кельн
Дата проведения
24 сентября, 16.30, «АВД-Арена»
превью матча онлайн статистика
Байер – Гамбург
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

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Статистика бундеслиги

 
 
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В стартовом матче 6-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» встретится с «Вольфсбургом», «Хоффенхайм» сразится с «Шальке», «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а...

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