WHL. Еременко, Мартынов и Михальчук набрали по 2 очка на старте сезона

Белорусские хоккеисты начали выступление в Западной хоккейной лиге (WHL).

Защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко набрал 2 (1+1) очка в стартовом матче сезона против «Кутеней Айс» (2:3). Два матча сезона Еременко закончил с положительным показателем полезности – «+2».

Форвард «Виктории Роялс» Игорь Мартынов забросил по шайбе в двух победных матчах с «Ванкувер Джайентс» (6:1, 7:1). Также на его счету 2 минуты штрафа при показателе полезности «0».

Нападающий «Эдмонтон Ойл Кингз» Андрей Павленко отметился дублем в проигранной встрече «Ред Дир Ребелс» (3:7). Показатель полезности «0» и 2 минуты штрафа.

Форвард «Принц Джордж Кугарс» Владислав Михальчук сделал результативную передачу в игре со «Спокан Чифс» (1:5). Показатель полезности после двух стартовых встреч «-1».

Нападающий «Эдмонтона» Артем Балтрук и защитник «Трай-Сити» Сергей Сапего набранными баллами не отмечались. У обоих показатель полезности «-2».