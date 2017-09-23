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Велошоссе. Чемпионат мира. Саган одержал победу в групповой гонке, Кристофф — 2-й, Мэттьюс — 3-й
24.09.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На чемпионате мира по велошоссе в норвежском Бергене состоялась мужская групповая гонка. Победу одержал словацкий гонщик Петер Саган, норвежец Александр Кристофф – второй, австралиец Майкл Мэттьюс финишировал третьим. Белорус Василий Кириенко атаковал за 6 км, но его атаку накрыли. В итоге наш велогонщик финишировал в топ-15.
Велошоссе
Чемпионат мира
Берген, Норвегия
276,5 км
1. Петер Саган (Словакия) – 6.28,11
Станислав Божков и Евгений Соболь (оба – Беларусь) – не финишировали
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На чемпионате мира по велошоссе в норвежском Бергене состоялась мужская групповая гонка.
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