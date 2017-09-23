Велошоссе. Чемпионат мира. Саган одержал победу в групповой гонке, Кристофф — 2-й, Мэттьюс — 3-й

На чемпионате мира по велошоссе в норвежском Бергене состоялась мужская групповая гонка. Победу одержал словацкий гонщик Петер Саган, норвежец Александр Кристофф – второй, австралиец Майкл Мэттьюс финишировал третьим. Белорус Василий Кириенко атаковал за 6 км, но его атаку накрыли. В итоге наш велогонщик финишировал в топ-15.

Велошоссе

Чемпионат мира



Берген, Норвегия

276,5 км

Карта и профиль

1. Петер Саган (Словакия) – 6.28,11

2. Александр Кристофф (Норвегия) – то же время

3. Майкл Мэттьюс (Австралия)

4. Маттео Трентин (Италия)

5. Бен Свифт (Великобритания)

6. Грег ван Авермат (Бельгия)

7. Микаэль Альбазини (Швейцария)

8. Фернандо Гавирия (Колумбия)

9. Алексей Луценко (Казахстан)

10. Жюлиан Алафилипп (Франция)...

15. Василий Кириенко (Беларусь)...

23. Ильнур Закарин (Россия)...

25. Том Дюмолен (Голландия)

26. Дэниэл Мартин (Ирландия)

27. Ригоберто Уран (Колумбия) – 0,05

Станислав Божков и Евгений Соболь (оба – Беларусь) – не финишировали