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«Торпедо-БелАЗ» победило «Неман» и поднялось на 4-е место в таблице

24.09.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 23 тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» победило «Неман» (1:0).

Единственный гол в матче забил Сергей Шаповал на 22-й минуте.

Таким образом, эта победа позволила команде Олега Кубарева подняться на четвертое место. А активе автозаводцев стало 38 очков.

Отметим, что «Торпедо» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд (4 победы и 1 ничья).

В следующем туре жодинцы сыграют с «Городеей».

 
 
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В матче 23 тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» победило «Неман» (1:0).

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