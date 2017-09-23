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«Торпедо-БелАЗ» победило «Неман» и поднялось на 4-е место в таблице
24.09.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 23 тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» победило
Единственный гол в матче забил Сергей Шаповал на 22-й минуте.
Таким образом, эта победа позволила команде
Отметим, что
В следующем туре жодинцы сыграют с «Городеей».
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В матче 23 тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» победило «Неман» (1:0).
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