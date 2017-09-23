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Сергей Бебешко о проигрыше ПСЖ: «Нужно психологически себя настраивать на победу у любой команды»

24.09.2017 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал поражение от ПСЖ (28:32) в матче Лиги чемпионов.

– В самом начале присутствовало небольшое волнение, поскольку играли против одной из самых сильных команд в Европе. Плюс – Миятович не зацепился, как в прошлой игре. Потом наладили оборону, в нападении стали играть быстрее. Сменили Миятовича на Пешича – тот удачно зацепился в первом тайме. Но атаковать было непросто. С выходом Кулака, Шкуринского, игра стала быстрее. Больше стали играть индивидуально один на один, что и принесло нам неплохой результат.

Потеко поиграл в атаке, поскольку Париж бежал быстрый центр и не позволял нам делать две замены. Первый тайм завершили с поражением в один мяч, но с двумя удалениями. Это и сыграло, если не основную, то одну из ключевых ролей. Начало второго тайма проиграли 0:3, учитывая это меньшинство. Потом все время пытались догнать. Тяжело забивали и легко пропускали.

В концовке проигрывали шесть мячей. После там-аута удалось сократить до трех. Но не получилось.

Мы проиграли. То, что я говорил перед игрой очень важно: нужно психологически себя настраивать на победу у любой команды. Теперь будем готовиться к следующему матчу и будем стараться прибавлять в игре», – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал поражение от ПСЖ (28:32) в матче Лиги чемпионов.

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