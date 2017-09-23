Кондратьев пришел на пресс-конференцию в бейсболке минского «Динамо» в память о Курненине

Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев объяснил, почему на игре с «Витебском» (0:0) был в бейсболке минского «Динамо».

«Почему в кепке минского «Динамо»? Это в память о моем друге Юрие Анатольевиче Курнение.

Надел на фарт :) Думал, Юрий Анатольевич поможет нам победить. Но не получилось», – сказал Кондратьев.

Юрий Курненин – известный нападающий и тренер. Провел более 300 матчей за минское «Динамо». Тренировал «Шахтер», минское «Динамо» и молодежную сборную Беларуси. Умер в возрасте 55 лет в 2009-м году.









Cкриншот: YouTube-канал «Минска»