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НХЛ. Выставочные матчи. «Коламбус» проиграл «Нэшвиллу» и другие матчи
25.09.2017 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Выставочные матчи
Коламбус – Нэшвилл – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Иван Кульбаков (Коламбус) остался в запасе.
Тампа-Бэй – Флорида – 23.00
Колорадо – Миннесота – 02.00
Питтсбург – Сент-Луис – 03.00
Анахайм – Вегас – 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Выставочные матчи Коламбус – Нэшвилл – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Иван Кульбаков (Коламбус) остался в запасе.
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