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НХЛ. Выставочные матчи. «Коламбус» проиграл «Нэшвиллу» и другие матчи

25.09.2017 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Выставочные матчи

Коламбус – Нэшвилл – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) 

Иван Кульбаков (Коламбус) остался в запасе.

Тампа-Бэй – Флорида – 23.00

Колорадо – Миннесота – 02.00

Питтсбург – Сент-Луис – 03.00

Анахайм – Вегас – 03.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Выставочные матчи Коламбус – Нэшвилл – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Иван Кульбаков (Коламбус) остался в запасе.

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