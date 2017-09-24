Годовой бюджет «Витязя» составляет 40 тысяч рублей

Годовой бюджет «Витязя» на сезон 2017/18 составляет 40 тысяч рублей.

Об этом в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал директор клуба Александр Опейкин.

Это итоговая сумма, в которую входят, в том числе, затраты на переезды, тренировки, заработные платы игроков.