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Годовой бюджет «Витязя» составляет 40 тысяч рублей
25.09.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Годовой бюджет «Витязя» на сезон 2017/18 составляет 40 тысяч рублей.
Об этом в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал директор клуба Александр Опейкин.
Это итоговая сумма, в которую входят, в том числе, затраты на переезды, тренировки, заработные платы игроков.
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Годовой бюджет «Витязя» на сезон 2017/18 составляет 40 тысяч рублей.
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