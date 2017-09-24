El Pais: Кавани отказался от бонуса в 1 млн евро в обмен на право Неймара исполнять пенальти

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани отклонил предложение президента клуба Нассера Аль-Хелайфи, согласно которому уругваец получил бы бонус в размере 1 миллиона евро в обмен на отказ от исполнения 11-метровых в пользу партнера по атаке Неймара.

Об этом сообщает El Pais.

По условиям контракта с парижанами, Кавани мог дополнительно заработать 1 млн евро как лучший снайпер чемпионата Франции, но Аль-Хелайфи предложил ему бонус независимо от итогов бомбардирской гонки.

По данным источника, после отказа Кавани Аль-Хелайфи направил своих представителей к Неймару, чтобы убедить того уступить уругвайцу право на исполнение пенальти. Однако бразилец тоже не захотел выполнять просьбу президента «ПСЖ».