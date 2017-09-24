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Алистер Кэмпбелл: «Ван Нистелрой покинул «МЮ» из-за конфликта с Роналду»

25.09.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Алистер Кэмпбелл, бывший пресс-секретарь экс-премьер министра Великобритании Тони Блэра, рассказал об обстоятельствах ухода форварда Руда ван Нистелроя из «Манчестер Юнайтед» в 2006 году.

«Алекс Фергюсон считал его крайне эгоцентричным и не знал, что с ним делать. Последней каплей стали слова ван Нистелроя о том, что Роналду нашел в Карлуше Кейруше (тогдашний ассистент Фергюсона – прим.) «нового папика» после того, как отец Криштиану умер от алкоголизма. Карлуш попросил Руда проявлять уважение к другим, но тот лишь отмахнулся.

Позже ван Нистелрой принес Роналду извинения, но тот их не принял. Когда Фергюсон узнал об этом инциденте, он отправил голландца домой», — написал Кэмпбелл в своей книге.

По окончании сезона-2006 ван Нистелрой перешел в «Реал», где в 2009-м также оказался Роналду. Через полгода голландец покинул мадридский клуб.

 
 
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Алистер Кэмпбелл, бывший пресс-секретарь экс-премьер министра Великобритании Тони Блэра, рассказал об обстоятельствах ухода форварда Руда ван Нистелроя из...

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