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Нападающий «Орши» Китаев: «Сейчас чуть ли не каждый месяц кто-то звонит ребятам и предлагает сдать матч»

25.09.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Орши» Николай Китаев рассказал о поступающих предложениях по организации договорного матча.

«Вообще, раньше во второй и первой лигах все искренне рубились. Не было никаких договорняков, никаких ставок. Это сейчас чуть ли не каждый месяц кто-то звонит ребятам и предлагает сдать матч. Но никто не соглашается. Особенно после истории с «Ислочью». Раньше таких звонков вообще никому не поступало.

Наверное, тогда просто букмекерские конторы не были так развиты. Конечно, иногда судьи убивали команды. Помню выезды в Мосты, там задачей местных игроков было зайти в чужую штрафную и упасть. Тут же звучит свисток, даже если рядом с футболистом соперников вообще никого нет. Ну что поделать?» – сказал Китаев.

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Нападающий «Орши» Николай Китаев рассказал о поступающих предложениях по организации договорного матча.

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