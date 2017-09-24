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Юрген Клопп: «О том, как нужно обороняться, могу написать книгу»

25.09.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал, что наладит игру команды в защите.

«Да, мы много пропускаем, в этом нет сомнений. И я очень сильно переживаю из-за этого. Вообще я хорошо умею строить игру в обороне, пока же у нас не очень хорошо получается, но все будет отлично.

Главное в обороне – соблюдать тактическую дисциплину. Я не все знаю о футболе, но могу за два часа написать книгу о том, как нужно обороняться: какую зону закрывать, почему, когда и где вы должны располагаться в защите. Как выходить из обороны и так далее. Я же не могу посадить игроков в машину и вывезти их из штрафной.

Будем над этим работать, пока все не научатся. Когда это случится, я позабочусь о том, чтобы оборона не давала сбоев. Я верю не только в наших защитников, но и во всю команду. Знаю, нам нужны результаты. Но мне нравится моя команда. Возможно, она нравится только мне одному, но я хочу, чтобы мы вместе сделали ее лучше», — сказал Клопп.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал, что наладит игру команды в защите.

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