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В суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах

25.09.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

Напомним, речь шла о пяти поединках: «Ислочь» – «Динамо» (Брест) (30.04.2016, 2:4, высшая лига), БАТЭ – «Гранит» (20.11.2015, 5:0, Кубок Беларуси), «Луч» – «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1, первая лига), «Ошмяны» – «Луч» (2.07.2016, 3:3, первая лига), «Барановичи» – «Ошмяны» (5.06.2016, 1:0, первая лига), а в списке лиц, проходящих по делу, насчитывалось более двух десятков лиц.

В итоге обвинение были предъявлены 15 фигурантам — им инкриминируется статья 253 Уголовного кодекса РБ («подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»). По первой части указанной выше статьи обвиняются Рыжко Ю.А., Гаврилов И.А., Журавлев И.В., Гудель Е.А., Сакович А.А., Палазник В.М.; по первой и вторым частям Замара В.И., Сыроквашко Ю.В., Лемык Я.П., Шуманов С.Г., Желудок В.С., Маковский В.М., Лебедев А.Г., Порываев А.С. и Тишкевич А.Е.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

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