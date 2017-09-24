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«Севилья» – «Марибор». Бригада Кульбакова обслужит матч Лиги чемпионов
25.09.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» – «Марибор» обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
Ассистенты рефери – Дмитрий Жук и Олег Маслянко, четвертый судья – Юрий Хомченко, дополнительные ассистенты судьи – Денис Щербаков и Виктор Шимусик.
Игра состоится 26 сентября.
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Матч группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» – «Марибор» обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
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