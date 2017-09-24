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Станислав Драгун: «В составе лондонского «Арсенала» мало кого знаю»

25.09.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился осведомленностью о следующем сопернике команды.

«В составе лондонского «Арсенала», честно скажу, мало кого знаю. Знаю Месута Озила и Алексиса Санчеса. А так навскидку сложно еще кого-то назвать. Понятно, что в АПЛ играют команды топ-уровня, но больше игроков я назову из «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Точно целенаправленно не стану искать возможности поменяться майками. Если получится, поменяюсь, нет так нет.

Мы будем стремиться к положительному результату. А коль уж проиграем, то зрители, наверное, вправе будут демонстрировать свое недовольство. Правда, хорошего в этом мало. Мы чувствуем в таких случаях ответственность, вину. Хороших эмоций это точно не добавляет», – сказал Драгун.

Напомним, матч БАТЭ – «Арсенал» состоится 28 сентября.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился осведомленностью о следующем сопернике команды.

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