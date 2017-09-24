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Станислав Драгун: «В составе лондонского «Арсенала» мало кого знаю»
25.09.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился осведомленностью о следующем сопернике команды.
«В составе лондонского
Мы будем стремиться к положительному результату. А коль уж проиграем, то зрители, наверное, вправе будут демонстрировать свое недовольство. Правда, хорошего в этом мало. Мы чувствуем в таких случаях ответственность, вину. Хороших эмоций это точно не добавляет», – сказал Драгун.
Напомним, матч БАТЭ – «Арсенал» состоится 28 сентября.
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился осведомленностью о следующем сопернике команды.
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