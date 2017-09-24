Участвовавшие в организации договорного матча «Ислочь» – «Динамо» Брест футболисты получили 10 тысяч долларов и 180 рублей

25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

Один из них: «Ислочь» – «Динамо» (Брест) (30.04.2016, 2:4, высшая лига).

В ходе заседания стало известно, что участвовавшие в организации договорного матча футболисты «Ислочи» обеспечили нужный результат первого тайма с брестским «Динамо» (ставка: победа Бреста или ничья) за 10 тысяч долларов и 180 рублей.