Все обвиняемые по делу о договорных матчах признали свою вину, Замара не согласился с формулировками

5 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

Все обвиняемые по делу о договорных матчах признали свою вину, лишь Замара не согласился с формулировками.

Напомним, обвинение были предъявлены 15 фигурантам — им инкриминируется статья 253 Уголовного кодекса РБ («подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»). По первой части указанной выше статьи обвиняются Рыжко Ю.А., Гаврилов И.А., Журавлев И.В., Гудель Е.А., Сакович А.А., Палазник В.М.; по первой и вторым частям Замара В.И., Сыроквашко Ю.В., Лемык Я.П., Шуманов С.Г., Желудок В.С., Маковский В.М., Лебедев А.Г., Порываев А.С. и Тишкевич А.Е.