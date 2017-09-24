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«Кельн» – БАТЭ. Стоимость билетов для белорусских болельщиков составит 77 рублей

25.09.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стала известна цена на билеты для белорусских болельщиков, которые намерены посетить матч групповой стадии Лиги Европы «Кельн» – БАТЭ.

Стоимость билетов 33 евро (около 77 руб). Об этом сообщается в Viber-паблике БАТЭ.

Матч «Кельн» – БАТЭ состоится 2 ноября.

Напомним, на матч «Арсенал» – БАТЭ цена билетов для поклонников борисовчан – 40 рублей.

 
 
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Стала известна цена на билеты для белорусских болельщиков, которые намерены посетить матч групповой стадии Лиги Европы «Кельн» – БАТЭ.

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